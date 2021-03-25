Брянск, 25 марта 2021, 10:17 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области Надежды Муратовой, сообщили ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе УФСБ по региону.
По версии следствия, женщина назначала премиальные денежные выплаты из фонда оплаты труда сотрудникам организации, а затем собирала с подчинённых средства, поступившие им на зарплатные банковские карты.
Расследование уголовного дела ведёт Следственный отдел регионального УФСБ.