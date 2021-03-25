Москва, , 10:14 — REGNUM Российские авиакомпании получили от Росавиации допуски на осуществление новых чартерных рейсов в пять страны — на Кипр, Мальдивы, Кубу, в Черногорию и Болгарию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также Росавиация выдала очередные допуски на международные регулярные и чартерные рейсы и по другим направлениям, которые потенциально могут принимать российских туристов летом 2021 года (например, в Израиль, Литву, Молдавию).

Разрешение на полеты получили такие авиакомпании, как «Россия», Red Wings, Nordwind, «ИрАэро», NordStar и Royal Flight. Отмечается, что выдача допуска не является основанием для возобновления полетов. Авиакомпании получают право на организацию полетов только после открытия границ стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Росавиация выдала большое количество допусков семи российским авиакомпаниям на международные рейсы.

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