Красноярск, , 10:12 — REGNUM В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции задержали школьника, управлявшего легковым автомобилем со спецсигналами. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

24 марта экипаж ДПС заметил на улице Березина автомобиль ВАЗ с установленным на крыше устройством для подачи специального светового сигнала синего цвета. Автоинспекторы остановили автомобиль и выяснили, что за рулём находится 15-летний подросток. В машине он катал нескольких сверстников. Стёкла автомобиля, включая лобовое, были покрыты тонировочной плёнкой, полис ОСАГО отсутствовал.

В отношении водителя было собрано четыре административных материала. Мигалку изъяли, машину поместили на спецстоянку. Мать школьника, по её словам, не знала о том, что сын управляет автомобилем. Составленный протокол передан в подразделение по делам несовершеннолетних. Родителей подростка могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в феврале 2020 года столкнулись две машины с мигалками.

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