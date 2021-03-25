Москва, , 10:12 — REGNUM Проблемы с предоставлением жилья детям-сиротам в Алтайском крае и Иркутской области обозначили жители данных регионов в ходе видео-конференц-связи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Глава СКР сделал жёсткие выводы. Подробности 24 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Жительница Алтайского края пожаловалась на то, что её внук, который ещё в 2005 году остался сиротой, до сих пор не получил положенного по льготе, и что после окончания службы в армии ему попросту некуда будет возвращаться.

Александр Бастрыкин остался недоволен ходом и сроками расследования уголовного дела о халатности должностных лиц и потребовал полного отчета о ситуации с жильем для сирот в Алтайском крае. Также глава СКР вновь напомнил о неосвоении регионом выделенных бюджетных средств на решение этой проблемы.

«Так, в Алтайском крае право на жилье на 1 января 2021 года имеют 5973 сироты. При этом в 2020 году было выделено 926 млн рублей из федерального бюджета и 285 млн рублей из регионального, то есть в общей сложности — более миллиарда рублей. Однако больше половины денежных средств не были освоены и, по заверению местных властей, вернулись в бюджет», — отмечают в СКР.

Похожая ситуация сложилась и в Иркутской области. Там сирота семь лет не могла получить положенное по закону жильё в родном Ангарске. Следственными органами также было возбуждено уголовное дело о халатности, однако расследование затянулось. При этом на данный момент в Иркутской области 10 794 сироты стоят в очереди на предоставление жилья. В 2020 году на эти цели было выделено из федерального бюджета 449 млн, из которого не израсходовали 49 млн рублей, а из регионального бюджета — 801 млн рублей (не израсходовано 64 млн рублей). В 2020 году в Иркутской области было предоставлено 526 квартир сиротам, а 127 ребят получили жилищные сертификаты.

«Данные уголовные дела должны стать примером для недобросовестных чиновников, которые пренебрегают правами сирот, не обеспечивают их жилищные права», — отметил Александр Бастрыкин.

По обоим случаям он поручил в кратчайшие сроки завершить предварительное следствие по уголовным делам и доложить результат.

«Сегодня к федеральному центру не может быть никаких претензий по этому вопросу. Деньги выделяются колоссальные на решение проблемы. Но должностные лица на местах не считают нужным решать вопрос, для многих из них он не является приоритетным, поэтому сироты сталкиваются с бюрократией и волокитой. Наша задача — за подобные действия привлекать по всей строгости закона», — заявил Александр Бастрыкин.

Напомним, в Иркутске ситуацию с затянувшейся сдачей дома для детей-сирот в Ново-Ленино под личный контроль взял Игорь Кобзев. Дом готов уже два года, но теперь нужна повторная экспертиза проектной документации. Тем временем 240 человек не могут получить квартиры.

Читайте также: За плохое жилье для детей-сирот в Приангарье ответят чиновники и строители

Читайте также: Алтайским детям-сиротам хотят выдавать сертификаты вместо жилья