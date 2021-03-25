Пекин, , 10:18 — REGNUM Возможность создания компании, которая совместно с крупными китайскими технологическими гигантами будет вести контроль за собираемыми фирмами данными, рассматривает правительство КНР. Об этом 25 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников, на данный момент предварительный проект о создании такой компании находится на контроле у Народного банка Китая. Он предполагает создание вместе с платформами электронной коммерции и платежными платформами компании, которая будет контролироваться государством.

При этом уточняется, что Народный банк не стал комментировать агентству данную информацию.

Также, как считает Bloomberg, такое решение является одним из шагов, позволившим бы властям КНР вести более жесткий контроль за интернет-сектором страны и собранными крупнейшими китайскими онлайн-компаниями у пользователей данными.

Вместе с тем, как отмечают источники, существующие правила, которые связаны с конфиденциальностью информации и дают пользователям право решать, как сведения о них будут использоваться, могут помешать реализации такого проекта. Как указывает агентство, для помещения данных пользователей под надзор компании или правительства будет нужно внести изменения в законодательство страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский интернет-гигант Tencent отчитался о 28% росте выручки за 2020 год в годовом исчислении.