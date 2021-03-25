Токио, , 10:12 — REGNUM Япония намерена продолжать следовать достигнутым ранее с Россией соглашениям об активизации переговоров о мирном договоре, основываясь на советско-японской совместной декларации 1956 года. Позиция Токио, касающаяся продолжения двусторонних переговоров, остаётся неизменной. Об этом 25 марта во время парламентского заседания заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

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Глава японского правительства напомнил, что Япония подтвердила это намерение в ходе телефонного разговора на высшем уровне в сентябре 2020 года.

Ёсихидэ Суга подчеркнул, что Япония намерена решить «курильский вопрос» путём диалога с Россией, однако, по его словам, решать проблему, которая сохраняется на протяжении 70 послевоенных лет, будет непросто.

«Но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить все силы для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — сказал Суга.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что Токио настроен продолжать вести упорные переговоры о мирном договоре с Россией. Он напомнил, что после изменений в Конституцию России в сентябре 2020 года тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил договорённость о том, чтобы ускорить переговоры о мирном договоре на основе декларации 1965 года.

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