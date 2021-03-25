Париж, , 10:16 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault представил два варианта модели Trafic — Combi и SpaceClass. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Микроавтобус Trafic в версии Combi предназначен для перевозки больших семей или компаний. Он может вместить в себя до девяти человек с багажом.

Версия SpaceClass создана для VIP-персон. Здесь салон обтянут кожей. Также внутри автомобиля установлены четыре вращающихся кресла со столиком между ними.

Обе версии оснащены двухлитровым дизельным двигателем производительностью 108, 148 либо 168 л. с. Силовые агрегаты сочетаются с механической или автоматической трансмиссией.

Внешне новинки от базовой модели отличаются доработанной радиаторной решёткой, светодиодной головной оптикой, а также новыми колёсными дисками размером 17 дюймов.

Автопроизводители оснастили Trafic Combi и Trafic SpaceClass парктронником, адаптивным круиз-контролем, мультимедийной системой с восьмидюймовым дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфонов, системой аварийного торможения и предупреждения о выезде из полосы движения.

Ранее стало известно, что компания Renault планирует возродить модель 4L (Quatrelle) в честь 60-летнего юбилея этого автомобиля. Концепт электрофургона будет представлен осенью 2021 года. Массовое производство машины стартует в 2025 году.

Читайте также: Обнародованы фотографии с тестов электрического Renault Megane