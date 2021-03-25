Нальчик, , 10:11 — REGNUM На Северном Кавказе разоблачена группа похитителей людей. В нее входили трое жителей Чечни, уроженец Кабардино-Балкарии и еще ряд лиц, помогавших в этом преступном деле.

На днях в Кабардино-Балкарии задержаны трое соучастников этих преступлений. При обыске у злоумышленников были обнаружены пистолет Макарова и автоматический пистолет Стечкина. Подозреваемых заключили под стражу, сообщили 25 марта в пресс-службе СКР по СКФО. В настоящее время расследуется уголовное дело по статьям о похищениях людей, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а также о вымогательстве и хищении денежных средств.

Установлено, что в 2018 году участники этой банды похитили в дагестанском городе Избербаше жителя Нальчика. Удерживая его в заложниках, бандиты требовали у его родных передать им право собственности на земельный участок с недостроенной гостиницей на территории Дагестана. Заложник был отпущен на свободу лишь после того, как преступники получили требуемое.

Помимо этого, зафиксирован факт обмана жительницы Нальчика и похищения у нее более 1 млн рублей.

В настоящее время следствие устанавливает остальных членов банды и проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории СКФО.