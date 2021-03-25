Киев, 25 марта 2021, 10:13 — REGNUM Бывший глава правительства Украины Николай Азаров не намерен идти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в связи с предъявленными ему обвинениями. Об этом политик заявил 24 марта в эфире телеканала «НАШ».
Азаров отметил, что не видел никаких официальных документов о подозрении в совершении преступления, а только слышал о них в СМИ.
Напомним, ранее Азарова обвинили в государственной измене, совершённой по предварительному сговору группой лиц. Речь идёт о подписании так называемых «харьковских соглашений» с Россией в 2010 году.
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