Киев, , 10:13 — REGNUM Бывший глава правительства Украины Николай Азаров не намерен идти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в связи с предъявленными ему обвинениями. Об этом политик заявил 24 марта в эфире телеканала «НАШ».

"Я никуда не пойду. Какой допрос? Кому я должен давать какие-то показания? Этим негодяям, кто заведомо фальсифицирует обвинения в госизмене?» — сказал бывший политик.

Азаров отметил, что не видел никаких официальных документов о подозрении в совершении преступления, а только слышал о них в СМИ.

«Там есть адвокаты, будут заниматься они. Я совершенно не собираюсь унижаться до такой абсолютной лжи», — сказал политик о своём участии в процессе расследования.

Напомним, ранее Азарова обвинили в государственной измене, совершённой по предварительному сговору группой лиц. Речь идёт о подписании так называемых «харьковских соглашений» с Россией в 2010 году.

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