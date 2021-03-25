Ташкент, , 10:09 — REGNUM Новым пресс-секретарем — заместителем главы администрации президента Узбекистана назначен Шерзод Асадов. Об этом сообщил председатель попечительского совета фонда поддержки масс-медиа Комил Алламжонов в телеграм-канале.

«Я считаю, что это назначение служит только на пользу», — написал Алламжонов. Он добавил, что при содействии Асадова реализовано множество проектов совместно с ОБСЕ и организациями по свободе слова в странах ЕС.

С марта 2020 года Асадов занимал должность заместителя министра иностранных дел Узбекистана. Он также возглавлял дипломатическое представительство республики в Австрии и представлял республику в ОБСЕ.