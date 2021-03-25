Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM Бурый и гималайские медведи в зоопарке Ростова-на-Дону уже проснулись из зимней спячки. Это означает, что весеннее потепление уже близко, пояснили в зоопарке.

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«Когда звери почувствовали приближение весны, они начали медленно просыпаться. Увидеть их на экспозиции можно в первой половине дня. После обеда ещё сонные хищники возвращаются в берлогу подремать», — отметила заведующая отделом хищных животных Нина Дудина.

ИА REGNUM сообщало, что в зоопарке Ростова-на-Дону создали так называемое зоометро — систему навигации по территории зоосада.

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