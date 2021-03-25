Тбилиси, , 10:14 — REGNUM Для преодоления политического кризиса в Грузии и руководство страны, и представители оппозиции должны пойти на компромисс. Об этом 24 марта в интервью «Общественному телевидении» заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.

«Ни у кого не получится добиться 100% от своих требований в компромиссном соглашении. Конечно, все стороны должны согласиться на компромисс», — сказала Дегнан.

Она выразила надежду, что в переговорах между руководством правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий, которые должны состояться на следующей неделе, стороны смогут проявить «политическую волю» для того, чтобы прийти к соглашению.

«Правящая партия и оппозиция должны иметь мужество, чтобы сделать эти трудные шаги. Они и их сторонники должны понимать, что компромисс — это не признак слабости», — отметила американский дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Партии объявили бойкот парламенту и регулярно проводят протестные акции.

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