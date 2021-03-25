Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис стала объектом критики в связи с ее решением принять с бывшим президентом страны Биллом Клинтоном участие в мероприятии, направленном на продвижение женщин, сообщает 24 марта New York Post.

Мероприятие, организованное Фондом Клинтонов, должно пройти 26 марта в Вашингтоне, в Университете Ховард, выпускницей которого является Харрис. Согласно пресс-релизу, мероприятие будет носить характер «разговора один на один» между Харрис и Клинтоном «о влиянии пандемии COVID-19 на женщин и расширении прав и возможностей женщин и девочек в США и во всем мире».

После того как о предстоящей встрече стало известно 23 марта, в социальных сетях пошла волна критики Харрис. Многие были недовольны тем, что она — первая женщина-вице-президент — примет участие в мероприятии вместе с мужчиной, обвиненным Полой Джонс в 1991 году в сексуальных домогательствах и Хуанитой Броддрик — в изнасиловании в 1978 году.

Клинтон опроверг эти обвинения, однако ни та, ни другая женщина не отказались от своих заявлений. Кроме того, в сексуальном насилии бывшего президента обвинили также Кэтлин Уилли и Лесли Миллви. И эти обвинения он отверг. Однако 42-й президент США больше не отрицает своего романа с Моникой Левински, который длился с 1995 по 1996 год, когда она была стажером в Белом доме, а он был лидером «свободного мира».