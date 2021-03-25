Самара, , 10:11 — REGNUM Один человек погиб в результате столкновения трех автомобилей в Самарской области. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло утром 25 марта в Красноярском районе. На 5,5 км Обводной дороги Самары столкнулись автомобили Volkswagen Polo, Toyota Land Cruiser Prado и грузовик DAF .

По предварительной информации, во время движения у грузовика занесло полуприцеп, который откатился на полосу встречного движения. В этот момент произошло столкновение с двумя легковыми автомобилями.

Отмечается, что в этом дорожно-транспортном происшествии погиб пассажир автомобиля Toyota. Получили травмы водитель этого автомобиля и пассажир. Они были срочно доставлены в медучреждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре в ДТП погибли три человека.