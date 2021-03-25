Кемерово, , 10:07 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 25 марта, проходят памятные мероприятия, посвящённые годовщине трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Родственники и друзья погибших, представители областных и городских властей, общественных организаций возложили цветы в Парке Ангелов, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Сегодня три года со дня страшной трагедии, унесшей жизни 60 человек, 37 из которых — дети. Соболезную всем родственникам и близким погибших. Весь Кузбасс скорбит вместе с вами. Вечная память», — обратился с соболезнованиями к родным и близким погибших губернатор региона Сергей Цивилёв.

Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар. Погибли 60 человек, из них 37 — дети.