Челябинск, , 10:05 — REGNUM В Челябинске утром 25 марта обнаружена утечка топлива из самолёта авиакомпании «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Самолёт рейса S7−1142 должен был вылететь в Москву в 07:05 по местному времени. Однако после буксировки и запуска левого двигателя была обнаружена течь. На борту находились 170 пассажиров, из них 15 несовершеннолетних. Пострадавших в результате инцидента нет.

Челябинская транспортная прокуратура совместно с Новосибирской транспортной прокуратурой ведут проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов. Вылет пассажиров в Москву запланирован на 15:00 по местному времени.