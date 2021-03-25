Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону поступившая несколько дней назад партия вакцины от COVID-19 проходит процедуру маркировки, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 25 марта.

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«Очередная партия вакцины против коронавируса проходит маркировку на складе. В ближайшее время вакцина поступит в медучреждения города. Прививочные пункты работают в штатном режиме. В настоящее время прививают тех, кто проходит второй этап вакцинации», — уточнили в пресс-службе мэрии.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области от COVID-19 привились уже около 2,7% населения. В списке очередников — почти 32 тысячи человек. В ближайшее время регион получит ещё около 23 тыс. доз антиковидной вакцины.

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