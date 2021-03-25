Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM В Екатеринбурге отправили в колонию граждан, признанных виновными в незаконном ввозе мигрантов на территорию РФ. Решение принял Кировский районный суд города.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, жителей Екатеринбурга Олега А. и Дмитрия Д. признали виновными по п."а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан, их незаконного пребывания в РФ организованной группой).

Выяснилось, что горожане обеспечили незаконный въезд на территорию России и пребывание 29 иностранцев. Мигранты работали на стройках под видом обучения и прохождения практики. Ещё 22 иностранцам были созданы условия для незаконного въезда и пребывания в России с указанием ложной цели въезда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе нашли «резиновые» частные дома, где прописано более 600 человек.

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