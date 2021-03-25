Владимир Васильев, 25 марта 2021, 11:50 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон по приказу королевы в марте 2021 года представил парламенту Комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики на период до 2030 года под названием «Глобальная Британия в эпоху конкуренции».

Атомный фетишизм
Атомный фетишизм
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Рассмотрим несколько общих положений документа. В Комплексном обзоре Великобритания определена как «европейская страна с глобальными интересами, как открытая экономика и морская торговая нация с большой диаспорой». Отсюда и появление нового термина «Глобальная Британия», уже в самом определении предполагающего наличие у страны глобальных интересов.

Глава III «Национальная безопасность и международная обстановка до 2030 года» обзора оценивает геополитические и геоэкономически сдвиги как движение к многополярному миру. Высказано мнение, что США по-прежнему останутся экономической, военной и дипломатической сверхдержавой и важнейшим стратегическим союзником Британии. Евроатлантический регион указан как регион, который будет иметь «решающее значение для безопасности и процветания Великобритании».

Борис Джонсон
Борис Джонсон

Есть и строки, посвящённые нашей стране: «Россия останется самой острой прямой угрозой для Великобритании, а США будут продолжать требовать большего от своих союзников в Европе, разделяя бремя коллективной безопасности».

В главе IV «Стратегическая основа» находится раздел, посвящённый ядерному сдерживанию. В нём говорится: «В 2010 году правительство заявило о намерении сократить общий потолок запасов ядерных боеголовок с не более чем 225 до не более чем 180 к середине 2020-х годов. Однако в знак признания меняющейся обстановки в области безопасности, включая ряд развивающихся технологических и доктринальных угроз, это уже невозможно, и Великобритания перейдёт к общему запасу ядерного оружия не более чем в 260 боеголовок».

Таким образом, согласно обнародованным планам, потолок количества ядерных боеголовок Британии будет увеличен на 80, до 260 штук. Кроме того, указано, что для гарантированной неуязвимости британских средств сдерживания в виде четырёх подводных лодок одна из них всегда должна находиться на боевом патрулировании в открытом море.

21 марта министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью телерадиокомпании BBC объяснил увеличение количества ядерных боеголовок на 80 штук следующим образом:

«Страна проголосовала за убедительную стратегию ядерного сдерживания, и мы привержены этой стратегии. Если вы собираетесь пользоваться ядерным сдерживанием, оно должно быть убедительным. Но мы должны — и я должен, это мой долг и моя работа — оценивать и изучать, что в последние несколько лет запланировали Россия и другие. Мы видим, что Россия значительно вложилась в противоракетную оборону. Она запланировала и развернула новые возможности».

ЗРК С-400
ЗРК С-400
Mil.ru

По словам британского министра обороны, на увеличение и модернизацию ядерного арсенала страны потребуется 31 млрд фунтов стерлингов в течение «многих и многих десятилетий».

Остановимся на нынешнем состоянии стратегических ядерных сил Британии. Они включают в себя эскадру из четырёх стратегических атомных подводных лодок типа Vanguard. Каждая АПЛ несёт в качестве основного вооружения 16 пусковых установок с американскими межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5. По имеющимся данным, на лодку сейчас загружается по восемь МБР.

Три АПЛ Vanguard постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Одна из лодок ведёт боевое патрулирование в Северо-Восточной Атлантике, а две подлодки несут боевое дежурство на военно-морской базе Клайд. Четвёртая АПЛ — на плановом или капитальном ремонте либо модернизации.

Все четыре АПЛ Vanguard были разработаны и созданы в Британии, они вошли в состав военно-морских сил в 1993—1999 годах. Ракеты Trident II D5 на британских АПЛ имеют некоторые отличия от ракет на АПЛ США типа Ohio. Каждая британская МБР может нести по восемь боевых блоков британской разработки с изменяемой мощностью 0−150 килотонн в тротиловом эквиваленте, по другим данным, с возможностью ступенчатой регулировки мощности взрыва на 1, 5, 10 и 100 килотонн.

Есть очень важное обстоятельство. Дело в том, что баллистические ракеты Trident II D5 для британских подлодок фактически арендуются у США. Загрузка этих ракет производится на военно-морской базе ВМС США Кингс-Бей в штате Джорджия. Американские специалисты осуществляют авторский и гарантийный надзор и отвечают за техническое обслуживание ракет. Получается, что ядерный потенциал Британии во многом находится под контролем США.

Пуск баллистической ракеты США Trident II D5
Пуск баллистической ракеты США Trident II D5

Это позволяет по-новому взглянуть на планы по увеличению потолка ядерных боеголовок Британии на 80 штук (на 40%), со 180 до 260 штук. Фактически речь идёт об увеличении ядерного потенциала США. И США, и Британия являются членами одного военно-политического блока — НАТО. Напомним, в Комплексном обзоре написано, что США вплоть до 2030 года останутся важнейшим стратегическим союзником Британии.

Указанное выше объясняет мгновенную реакцию российского МИДа на информацию о планах по увеличению британского стратегического ядерного арсенала. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сразу заявил, что планы Британии нарастить ядерный потенциал на 40% подтверждают необходимость учесть их в новом уравнении безопасности.

Важный момент заключается в том, что стратегические ядерные силы Британии, впрочем, как и Франции, ни по количеству ядерных зарядов, ни по количеству их средств доставки не регулируются никаким международным договором. Ограничения прописаны только для США и РФ в продлённом до 5 февраля 2026 года договоре СНВ-3.

Вашингтон постоянно повторяет, что будет сотрудничать с Москвой по вопросу контроля ядерных вооружений. На днях об этом в прямом эфире телеканала MSNBC в очередной раз заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, Соединённые Штаты считают, что могут работать с Россией вопреки разногласиям, в частности, страны могут сотрудничать по ключевым вопросам двухсторонней повестки, включая ядерные.

Джейк Салливан
Джейк Салливан

Предложение России заключается в том, что справедливое уравнение безопасности должно учитывать суммарный стратегический ядерный потенциал стран — членов блока НАТО (США, Британии и Франции), с одной стороны, и стратегический ядерный потенциал России, с другой.

Закреплённое ныне в СНВ-3 положение об ограничении стратегических ядерных сил только США и РФ устарело. Новый договор, предположим, под названием СНВ-4, должен исходить из уравнения безопасности, учитывающего и стратегический ядерный потенциал военных союзников США — Британии и Франции. Именно такую формулу и будет продвигать российская делегация на предстоящих переговорах с Соединёнными Штатами по вопросам стратегической стабильности.