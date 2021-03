Париж, , 10:04 — REGNUM Французская студия Microids анонсировала игру Asterix and Obelix: Slap them All! Об этом 25 марта сообщил портал DSOGaming.

Название проекта можно перевести как «Астерикс и Обеликс: Наваляйте им всем!». Разработчики планируют выпустить игру в продажу осенью 2021 года.

Microids выложила в сеть анонсирующий трейлер с демонстрацией игрового процесса. Издание отметило, что Asterix and Obelix: Slap them All! чем-то напоминает игру про Астерикса, которую в 1991 году выпустила Konami.

Студия Microids ранее выпустила три игры Asterix & Obelix XXL. Геймеры также знают её по квестам серии Syberia.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы ретро-игры Ion Fury показали дополнение Aftershock