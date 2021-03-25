Краснодар, , 10:04 — REGNUM Участники организованной группы в составе 24 человек, обвиняемые в организации подставных ДТП, предстанут перед судом в Краснодарском крае, сообщили 25 марта в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По уголовному делу о мошенничестве в сфере автострахования проходят 24 жителя региона в возрасте от 22 до 72 лет. По версии следствия, организовал и возглавил ОПГ 28-летний житель Выселковского района. В течение года, по данным следователей, обвиняемые инсценировали 22 факта дорожно-транспортных происшествий с участием различных легковых транспортных средств. После совершения «ДТП» в страховые компании направлялись ложные сведения относительно наступления страхового случая. В рамках уголовного дела следователи выявили ущерб на сумму более 10 миллионов 200 тысяч рублей, причиненный семи страховым компаниям.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым по делу грозит до девяти лет лишения свободы.