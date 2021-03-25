Казань, , 10:06 — REGNUM Из столицы Татарии с 26 мая начинается полетная программа в Сочи. Новый авиарейс будет выполняться дважды в неделю компанией Royal Flight — по средам и воскресеньям, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Регулярные пассажирские авиаперевозки запланировали из столицы республики в 14:55 с прибытием в Сочи в 17:25. В обратную сторону самолет вылетит в 19:15, в Казань пассажиры прибудут в 21:35. Указанное время в городах совпадает с московским. Рейсы будут выполняться воздушными судами Boeing 757−200 в компоновке 235 кресел.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 14 февраля авиакомпания «Россия» начала выполнять чартерные рейсы из Казани в Дубай. Авиаперелеты совершаются по воскресеньям на воздушных судах Boeing 737−800. По данному маршруту выполнение рейсов намечено до конца марта текущего года.

Читайте также: Открывается прямой авиарейс из Казани в Дубай