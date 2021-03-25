Соледар, ДНР, , 10:10 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив десять единиц боеприпасов. Об этом сообщили 25 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности четыре мины калибра 120 мм, применили вооружение АГС и РПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Спартак, Новая Таврия, Петровское», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей удалось избежать, разрушения гражданской инфраструктуры не выявлены.

Напомним, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украине следует отказаться от топонима «Донбасс», поскольку его якобы навязывает Россия.

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