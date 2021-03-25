Москва, , 10:03 — REGNUM Нет ничего плохого в том, что граждане России инвестируют в активы фондового рынка, который стал альтернативой банковскому депозиту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин, комментируя данные ЦБ РФ, согласно которым население РФ стало активно играть на фондовом рынке.

«Нет ничего плохого в том, что граждане инвестируют в активы фондового рынка как альтернативу банковскому депозиту в условиях инфляции и низкой ключевой ставки. Опасность в другом — это долгосрочные инвестиции или средства для совершения рискованных операций фьючерсами, опционами или акциями с использованием маржи? Если большая часть денег используется для второго — это опасно. Рискуя так, граждане могут потерять все сбережения», — сказал Ковригин.

Как подчеркнул экономист, диверсифицировать сбережения — это нормально и полезно для экономики.

«Тем более, для этого есть все условия — возможность покупать российские и американские акции на Мосбирже за рубли, американские и европейские ценные бумаги за инвалюту на Санкт-петербургской бирже. Вопрос только в финансовой грамотности», — уточнил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Юденков заявил, что поток средств граждан, идущих на фондовый рынок, будет расти.

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