Москва, , 10:02 — REGNUM В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета задержали члена банды Басаева, который участвовал в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом 25 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ФСБ сообщили, что в ходе работы совместно с СКР сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чечни Германа Арбинина.

«Во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии он задержан в Москве», — сообщили в ЦОС.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих, уточнили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни 90 десантников противостояли 2,5 тысячи боевиков на высоте 776 под Улус-Кертом и предотвратили прорыв группировки незаконных вооружённых формирований. В бою пали 84 военных шестой роты второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина.

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