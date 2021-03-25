Кызыл, , 10:02 — REGNUM Несмотря на усилия властей по ограничению продажи алкоголя, пьянство остаётся одной из основных проблем Тувы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в 2020 году на 3,6% выросло число преступлений, совершённых под воздействием спиртного.

Всего за год правоохранители раскрыли более 5,5 тыс. преступлений, четверть из которых отнесена к тяжким и особо тяжким. Из них 102 связаны со сбытом наркотиков, из незаконного оборота было изъято более 340 кг запрещённых веществ.

«В 2020 году перекрыто семь межрегиональных каналов поставки наркотиков из Республики Тыва на территорию Красноярского края, изобличена преступная деятельность 19 членов преступных групп», — отметили в ведомстве.

Напомним, власти республики называют алкоголизм в числе основных проблем региона. В Кызыле и других населённых пунктах регулярно вводят запреты на продажу спиртного в праздники. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице региона даже объявили конкурс на лучшего участкового полиции по пресечению бутлегерства.

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