Москва, , 10:01 — REGNUM В Москве планируется строительство 24 новых медицинских учреждений, сообщил 25 марта вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, во всех случаях будет использоваться механизм масштабных инвестиционных проектов (МаИП) с особым статусом объекта. Для него город передаёт участки в аренду на шесть лет без проведения торгов.

«Под строительство 24 новых медицинских учреждений город выделил более 48 гектаров земли. Из них 21 объект возведут за счет средств из городского бюджета, еще три профинансируют инвесторы», — сказал Ефимов.

Он рассказал, что планируется строительство детских и взрослых поликлиник, подстанций скорой помощи, инфекционных и диагностических комплексов. По 21 проекту уже начались работы.