Санкт-Петербург, 25 марта, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге у мигранта, работающего поваром ресторана восточной кухни, украли сумку с 1,5 млн рублей. В краже заподозрили соседа по коммунальной квартире. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД России по г.СПб и ЛО В Петербурге у мигранта-повара украли сумку с 1,5 млн рублей

С заявлением о краже сумки в полицию Адмиралтейского района обратился 22-летний гражданин одного из азиатских государств. Он сообщил, что 22 марта из его комнаты в коммунальной квартире дома 19 по 7-й Красноармейской улице была похищена сумка, в которой он хранил 1,5 миллиона рублей, различные документы и банковскую карту.

На следующий же день по подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний земляк потерпевшего, который проживал в той же квартире.

«Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — уточнили в ведомстве.