Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Представители Facebook заявили, что они заблокировали группу хакеров из Китая, которые использовали вредоносные веб-сайты для заражения устройств уйгурских мусульман, проживающих за границей. Об этом 25 марта сообщает CNBC.

По данным CNBC, китайская хакерская группа, известная как Earth Empusa или Evil Eye, использовала различные методы для заражения и наблюдения за устройствами уйгурских мусульман. Также компания Facebook завила, что никак не связывает заблокированную группу хакеров с правительством Китая.

ИА REGNUM напоминает, что уйгуры — это тюркский коренной народ Восточного Туркестана. Сейчас этот район называется Синьцзян и располагается на крайнем западе Китая.

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