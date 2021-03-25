Минск, , 10:01 — REGNUM Уголовное дело за разжигание социальной вражды в отношении главы незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков Анжелики Борис возбудила генеральная прокуратура республики. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба белорусской генпрокуратуры.

«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и иных лиц по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным Генпрокуратуры Белоруссии, данные граждане с 2018 года по настоящее время в городе Гродно и других населенных пунктов области организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий с привлечением несовершеннолетних по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны.

«Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил резкий протест по поводу задержания в Белоруссии лидера местного Союза поляков Анжелики Борис.

Читайте ранее в этом сюжете: Варшава потребовала от Минска освободить главу Союза поляков Белоруссии