Ташкент, , 09:56 — REGNUM Дорожные инспекторы перекрыли участок горной дороги в Бостанлыкском районе Ташкентской области Узбекистана, сообщили в ГУБДД республики.

Движение перекрыто из-за обрушения участка на 72-м километре автодороги Ташкент — Чимгана, которая ведет к курорту Амирсой. Всех граждан, желающих попасть на курорт, разворачивают обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта было приостановлено движение автомобилей через горный перевал Камчик, который связывает Ферганскую долину с остальными регионами Узбекистана. Движение приостановлено из-за схода лавины.

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