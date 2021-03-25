Тбилиси, , 09:57 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 25 638 исследований на SARS-CoV-2 выявили 399 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 25 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 279 027 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 271 278 победили инфекцию, в том числе 356 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3732 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1515 пациентов, в оборудованных гостиницах — 195. На карантине находятся 262 человека.

Согласно официальным данным на 24 марта, в Грузии в результате 23 293 исследований выявили 450 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 254 человека.

Напомним, ранее директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что жители Грузии проявляют к вакцинации от COVID-19 «беспрецедентную пассивность и величайший скептицизм». Из-за этого в стране очень низкие темпы прививочной кампании.

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