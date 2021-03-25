Питтсбург, США, , 09:55 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающий Эван Родригес, защитники Крис Летанг и Джон Марино и форварды Зак Астон-Риз и Сидни Кросби.

В составе «Баффало» точными бросками отметились защитник Расмус Далин и форвард Виктор Олофссон, реализовавший буллит.

В настоящее время «Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 42 очка. «Баффало» идёт на восьмом месте с 16 очками.

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