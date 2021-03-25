Киев, , 09:56 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 16 669 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 25 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране были госпитализированы 4838 человек, 362 пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее число новых случаев заражения выявили в Киеве и Одесской области — 1267 и 1235 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 596 575 случаев заражения, 31 135 пациентов скончались от последствий, вызванных болезнью.

Сутками ранее на Украине выявили 14 174 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, от последствий, вызванных болезнью, скончались 342 пациента.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что смерть военнослужащей ВСУ, наступившая после вакцинации от COVID-19, никак не связана с действием вакцины.

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