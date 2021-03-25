Ялта, Крым, , 09:54 — REGNUM Директор транспортного предприятия Ялты задержан по подозрению в мошенническом получении около 12 млн рублей бюджетных средств, об этом 25 марта сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Руководитель предприятия предоставил в департамент социальной политики администрации Ялты заведомо ложные сведения по количеству перевозимых граждан льготной категории. На основании данных документов из бюджета региона перевозчику было перечислено около 12 млн рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду льготной категории граждан.

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.