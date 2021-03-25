Москва, , 09:58 — REGNUM Более 40% жителей России планируют продать свою машину в 2021 году. Об этом 25 марта сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «СберАвто».

Также исследование показало, что у 30% жителей России на продажу автомобиля ушло не меньше месяца. Примерно столько же респондентов (33%) ответили, что смогли продать своё авто за три дня. 18% опрошенным понадобилось на это почти неделя, а 19% продали машину за 14 дней.

Главная сложность, с которой столкнулись автовладельцы при продаже машины, заключалась в оценке того, насколько указанная стоимость авто была актуальна рынку. С такой трудностью столкнулись 32% респондентов. Ещё 26% потратили слишком много времени на демонстрацию машины потенциальным покупателям.

Отмечается, что в ходе исследования, которое проходило в марте 2021 года, было опрошено 1375 человек.

Напомним, согласно опроса портала Auto.ru, большинство жителей России считает надёжность главным критерием при выборе машины.

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