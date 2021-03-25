Афины , , 09:52 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин пообщался в Афинах, куда он прибыл на празднование 200-летия начала греческой национально-освободительной революции, с принцем Уэльским Чарльзом. Об этом 25 марта сообщил источник в российской делегации.

«Мишустин с принцем Чарльзом, как и с другими гостями, поприветствовали друг друга и пообщались на приеме у президента», — сказал в беседе с ТАСС собеседник.

Напомним, официальный обед от имени главы Греции Катерины Сакелларопулув честь глав делегаций, прибывших для участия в праздновании юбилея греческой революции, состоялся в президентском дворце в Афинах вечером 24 марта.

В этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл переговоры с председателем правительства Греции Кириакосом Мицотакисом и встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Кроме того, за особый вклад в обретение Грецией независимости и отношения дружбы и сотрудничества между Грецией и Россией Мишустин был награждён Золотой медалью почёта города Афин. Церемония награждения прошла в мэрии греческой столицы.