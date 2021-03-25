Сиэтл, США, , 09:51 — REGNUM Режиссёр Уэйн Йип присоединился к масштабному проекту сериала «Властелин колец» компании Amazon. Об этом 25 марта сообщает портал GamesRadar.

Кинематографист займёт должности исполнительного продюсера и выступит в качестве режиссёра четырёх эпизодов. Таким образом, он присоединился к команде проекта, членом которой уже является Хуан Антонио Байона, снявший два первых эпизода шоу.

Уэйн Йип в основном известен как участник проекта британского сериала «Доктор Кто». Он также снимал эпизоды таких популярных шоу, как «Салем», «Проповедник», «В пустыне смерти» и других. Ранее Amazon заявила, что в создание сериала «Властелин колец» планирует вложить $1 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Зрители не увидят знакомую лысину в начале сериала по играм Hitman