Самара, , 09:53 — REGNUM Переводить работников старше 65 лет на уделенный режим работы рекомендовали работодателям в Самарской области. Об этом сообщается в постановлении главы региона Дмитрий Азарова, опубликованном 24 марта на сайте областного правительства.

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Согласно документу, обязательная самоизоляция в регионе для граждан старше 65 лет продлевается до 31 марта текущего года, а запрет несовершеннолетним посещать торговые центры без сопровождения родителей продлевается до 11 апреля.

Документом также рекомендуется работодателям с 1 апреля в приоритетном порядке переводить сотрудников старше 65 лет на удаленный режим работы. Эти меры необходимы для обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, говорится в документе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 24 марта в регионе за сутки выявили 199 случаев заражения коронавирусом.