Ванкувер, Канада, , 09:50 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Виннипега» четыре шайбы забросил нападающий Эндрю Копп, ещё один гол забил Марк Шайфли. У «Ванкувера» отличился форвард Нильс Хёгландер.

В настоящее время «Виннипег» занимает второе место в Северном дивизионе, на счету команды 42 очка. «Ванкувер» идёт на пятом месте с 35 очками.

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