Москва, , 09:47 — REGNUM На портале центров государственных услуг «Мои документы» (md.mos.ru) появился новый цифровой сервис — виртуальный помощник, сообщается на сайте градоначальника.

Чат-бот ответит на вопросы по оформлению конкретной услуги. По сложным вопросам он перенаправит запрос операторам службы поддержки mos.ru. Задать вопрос чат-боту можно, кликнув мышкой на синий значок в правом нижнем углу экрана.

В базе знаний виртуального консультанта МФЦ «Мои документы» содержится около 8000 информационных материалов и статей. Они используются при ответе позвонившему в центр госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в центрах «Мои документы» москвичи могут получить более 270 государственных услуг.

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