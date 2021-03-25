Кишинёв, , 09:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин фактически является миротворцем. Такое заявление сделал экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон 24 марта в эфире телеканала NTV Moldova.

Как отметил Додон, при участии России было остановлено уничтожение христиан в Сирии, а также прекращены боевые действия в Нагорном Карабахе.

«Владимир Владимирович войдёт в историю как миротворец, — сказал лидер «социалистов». — Я считаю, что он достоин звания миротворца на своём веку».

Додон также прокомментировал деятельность Соединенных Штатов. По его мнению, США из-за своей внешней политики получили «ответку в виде протестов в Капитолии».

Стоит отметить, что в мае 2020 года Додон, будучи президентом Молдавии, был единственным иностранным лидером, который посетил Парад Победы в Москве.