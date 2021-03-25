Кишинёв, 25 марта 2021, 09:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин фактически является миротворцем. Такое заявление сделал экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон 24 марта в эфире телеканала NTV Moldova.
Как отметил Додон, при участии России было остановлено уничтожение христиан в Сирии, а также прекращены боевые действия в Нагорном Карабахе.
«Владимир Владимирович войдёт в историю как миротворец, — сказал лидер «социалистов». — Я считаю, что он достоин звания миротворца на своём веку».
Додон также прокомментировал деятельность Соединенных Штатов. По его мнению, США из-за своей внешней политики получили «ответку в виде протестов в Капитолии».
Стоит отметить, что в мае 2020 года Додон, будучи президентом Молдавии, был единственным иностранным лидером, который посетил Парад Победы в Москве.