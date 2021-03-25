Горно-Алтайск, , 09:45 — REGNUM Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу МВД по Республике Алтай их нового руководителя Александра Соловьева. Об этом ИА REGNUM 25 марта сообщили корреспонденту в пресс-службе регионального правительства.

В мероприятии, как отмечается, приняли участие руководители региона, в том числе глава Олег Хорохордин. По словам Колокольцева, новый министр внутренних дел региона зарекомендовал себя грамотным специалистом. При этом он обратил внимание на раскрываемость преступлений, необходимость улучшения качества предварительного расследования дел.

«Он потребовал внимательно подходить к рассмотрению поступающих заявлений и сообщений, усилить контроль за соблюдением на местах учетно-регистрационной дисциплины, не допускать вынесения необоснованных процессуальных решений», — отметили в правительстве.

Добавим, что Александр Соловьёв родился и большую часть жизни проработал в Волгограде. Ранее он четыре года возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Волгоградской области.

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