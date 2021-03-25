Кемерово, , 09:44 — REGNUM В торговой сети Кузбасса и Хакасии обнаружили продукцию с геномом опасного вируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хакасии, Туве и Кемеровской области.

Уточняется, что в марте специалисты управления Россельхознадзора с помощью ФГИС «Меркурий» выявили в розничной продаже в Кузбассе и Хакасии продукцию, содержащую ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Ранее, в феврале, в ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора» провели лабораторные исследования и обнаружили геном вируса АЧС в пробах от партии мясной продукции — паштета и паштета печёночного с грибами. Выработанный одной из белгородских компаний продукт поступил в сеть магазинов в Сибири для реализации.

Часть партии обнаружили в 14 торговых точках в кемеровских городах Киселёвск, Новокузнецк и Осинники. Также опасный паштет продавался в четырёх точках хакасских городов Абакан, Саяногорск, в селе Подсинее.

Всего было изъято 77,5 кг паштета (517 штук). Его поместили на изолированное хранение, а затем сожгли.

Напомним, вирус АЧС не опасен для человека, однако способен нанести огромный экономический ущерб регионам, в которых фиксируются вспышки инфекции. Лечения и вакцины против этого вируса, характеризующегося высокой заразностью, не существует. Заболевших свиней уничтожают.

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