Москва, , 09:44 — REGNUM Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» будет поражать воздушные и наземные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем пятого поколения Су-57. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

«При совместном применении беспилотные летательные аппараты будут решать полный спектр задач, работая по воздушным и наземным целям под командой ведущего пилотируемого аппарата в рамках сетецентрического взаимодействия», — сообщили в ОАК.

Как сообщало ИА REGNUM, испытания ударного БПЛА «Охотник» проводятся в различных форматах, включая работу в паре с истребителем Су-57, а также в формате самостоятельного перехватчика воздушных целей.

В декабре 2020 года беспилотник С-70 «Охотник» выполнил тестовые полеты с функциональными имитаторами управляемых ракет класса «воздух — воздух». В январе 2021 года «Охотник» провёл успешные испытания с нанесением бомбового удара по наземной поверхности.

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