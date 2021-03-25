Варшава, , 09:44 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 24 марта выразил резкий протест по поводу задержания в Белоруссии лидера местного Союза поляков Анжелики Борис. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Арест активистки польской диаспоры в Белоруссии, при том, что до сих пор непонятно, в чем конкретно её подозревают — это абсолютно несовместимые с какими-либо международными стандартами действия. Мы воспринимаем это не просто как преследование активистки, а как ущемление польской диаспоры. Мы поднимем этот вопрос на заседании Европейского совета», — заявил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, активистка польской диаспоры в Белоруссии, председатель Союза поляков в республике Анжелика Борис была задержана в белорусском Гродно 23 марта. Официальной информации, по какому поводу задержана Борис, пока нет.

Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело против представительницы польской диаспоры в Бресте. Её подозревают в организации памятного мероприятия в честь «проклятых солдат» — антикоммунистических повстанцев в 1940—1950-х годах. В Белоруссии считают, что эти исторические фигуры причастны к убийствам этнических белорусов, проживавших на востоке Польши.