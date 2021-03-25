Нью-Дели, , 09:44 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 53,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 53 476 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 11 787 534.

Также сообщается, что за это же время в Индии 251 пациент скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 160 692.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 11 231 650 человек вылечились от нового заболевания, 26 490 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 47,2 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.