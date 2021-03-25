Волгоград, , 09:46 — REGNUM Подозреваемых в хищении топлива с заправок задержали полицейские в Волгограде. Двое 19-летних водителей, заполнив баки автомобилей, просто уезжали, не оплатив бензин, сообщили 25 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленники на ВАЗ-2110 и Ладе Приоре, зная, что на заправках действуют условия постоплаты за топливо, заливали бензин и уезжали без оплаты. При этом на одной из машин были установлены подложные государственные номера. В общей сложности молодые люди похитили более 200 литров на сумму свыше 11 тысяч рублей. От их действий пострадали заправки в Центральном, Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда.

У одного из задержанных отсутствуют водительские права. Возбуждено уголовное дело, задержанные дали подписку о невыезде.