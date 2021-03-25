Элиста, , 09:43 — REGNUM Ещё 26 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 25 марта. Это на пять случаев заражения меньше, чем днём ранее.

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В настоящее время лечение в стационарах получают 340 пациентов с COVID-19, из них в тяжёлом состоянии находятся 15 человек, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 1 415 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 19 837 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 18 958 пациентов. 310 человек не смогли победить COVID-19.

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