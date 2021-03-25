Джакарта, , 09:42 — REGNUM Полиция Индонезии подозревает, что по крайней мере 10 человек погибли при пожаре, вспыхнувшем в районе Матраман в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Пожарные обнаружили тела десяти человек, погибших в пожаре.

По данным следователей, пожар произошел в одном из домов. Предположительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Ведется расследование инцидента.

Пожар произошел в густонаселенном районе Джакарты 25 марта около 04:50 по местному времени. На месте тушения задействованы 14 пожарных машин. Материальный ущерб оценивается в 800 млн рупий ($55 тыс.).